Taliansko nepovolilo približne 30 migrantom opustiť záchrannú loď

Rím 6. novembra (TASR) - Talianske úrady v nedeľu skupine približne 30 migrantov nepovolili opustiť záchrannú loď Humanity 1, ktorá zakotvila v prístavnom meste Catania na východnom pobreží Sicílie. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Posádka tejto lode, ktorú prevádzkuje nemecká humanitárna organizácia SOS Humanity, dostala v noci na nedeľu povolenie zakotviť v Caranii.



Z lode vystúpilo viac než 140 osôb, píše DPA s odvolaním sa na hovorkyňu SOS Humanity. Pasažierov pred pred vystúpením skontrolovali zdravotníci.



Skupina približne 30 osôb však nedostala povolenie loď opustiť. Agentúra AP píše, že to bolo 35 ľudí.



Úrady v nedeľu predpoludním organizácii SOS Humanity prikázali, aby loď prístav opustila. Kapitán plavidla to však odmietol a zdôvodnil to tým, že nemôže vyplávať, kým palubu neopustia všetci migranti.



Humanitárne organizácie a dvaja taliansky zákonodarcovia na Sicílii vyjadrovali nespokojnosť s týmto procesom "selekcie" a označili ho za nezákonný a neľudský, píše AP.



Pravicová vláda novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej od nástupu do úradu v októbri sprísnila politiku krajiny voči migrantom, pripomína DPA. Zaistila však, aby sa na pevninu dostali zranené osoby, ženy a deti. Ostatní musia zostať na lodiach. Zodpovednosť za migrantov, ktorí sa na palubu záchranárskych lodí nalodili v medzinárodných vodách, podľa Talianska nesú tie krajiny, ktorým lode patria.



Postup Meloniovej vlády kritizovali viacerí talianski opoziční politici, píše DPA a pripomína vyjadrenia bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu na Twitteri, podľa ktorého je situácia v Catanii v "rozpore s princípmi ľudskosti a medzinárodnými pravidlami".



Na pridelenie prístavu čakali v nedeľu ďalšie tri lode súkromných humanitárnych organizácií. Na palubách majú spolu približne 900 osôb.