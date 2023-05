Nepriaznivé počasie v Taliansku spôsobilo škody na produkcii ovocia

Rím 22. mája (TASR) - Talianski farmári po nedávnych búrkach a rozsiahlych záplavách varujú pred vážnymi dlhodobými škodami v poľnohospodárstve v regióne Emilia-Romagna. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Úroda ovocia v tomto jadranskom regióne by mohla byť vážne poznačená ešte v nasledujúcich štyroch až piatich rokoch, uviedlo v nedeľu poľnohospodárske združenie Coldiretti.



Voda, ktorá zostala v sadoch, totiž "dusí" korene rastlín a spôsobuje ich hnilobu. Celé plantáže by sa museli vyklčovať a potom znovu vysadiť, dodalo zmienené združenie, podľa ktorého to bude mať obrovský vplyv na ceny ovocia.



Emilia-Romagna sa považuje za hlavný ovocinársky región v Taliansku - pestujú sa tam marhule, nektárinky, slivky, jablká, hrušky, kivi a jahody.



V súčasnosti je tu ohrozená aj produkcia najmenej 400 miliónov kilogramov pšenice. Hrubou vrstvou bahna sú pokryté aj polia kukurice, slnečnice a sóje.



V tomto regióne bol vážne postihnutý aj chov dobytka. Podľa združenia Coldiretti je stále potrebné zachrániť približne 250.000 kusov dobytka, ošípaných a oviec.



Okrem samotných povodní, ktoré už viedli k úhynu tisícok zvierat, situáciu komplikujú aj zosuvy pôdy, pretože mnohé odľahlé farmy sú teraz neprístupné. Zvieratá tam potrebujú krmivo aj vodu.



Regionálna vláda odhaduje škody na miliardy eur.