Novinári talianskej verejnoprávnej spoločnosti vstúpia do štrajku

Rím 26. apríla (TASR) - Novinári talianskej verejnoprávnej spoločnosti RAI plánujú 6. mája vstúpiť do 24-hodinového štrajku na protest proti snahám vlády zasahovať im do práce a nevyhovujúcim pracovným podmienkam. Oznámilo to v piatok odborové hnutie USIGrai, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa podľa odborov pokúša RAI premeniť na svoju "hlasnú trúbu". Odbory tiež protestujú voči nedostatku zamestnancov vo verejnoprávnom telerozhlase, ako aj zrušeniu výkonnostných prémií.



Neprimeraný politický vplyv vlády na RAI je podľa agentúry Reuters problémom už dlho. Najnovšie sa však táto téma opätovne vynorila v súvislosti s nedávnym zrušením televízneho vystúpenia spisovateľa Antonia Scuratiho. Malo to byť pri príležitosti štátneho sviatku 25. apríla, kedy si Taliansko pripomína oslobodenie spod fašizmu.



Scurati chcel vo svojom texte kritizovať Meloniovej stranu Bratia Talianska, pretože sa nezriekla svojej "postfašistickej minulosti". Jeho vystúpenie však na poslednú chvíľu zrušili. Vedenie RAI aj samotná Meloniová popreli, že by išlo o cenzúru. RAI bez bližších podrobností uviedla, že vystúpenie bolo odvolané z "redakčných dôvodov".



Meloniová v minulosti kritizovala všetky formy totalitarizmu a vyjadrila aj svoju osobnú averziu k fašizmu. Napriek viacerým význam sa však vyhla tomu, aby samú seba označila za "antifašistku".



O potrebe väčšej nezávislosti RAI sa v Taliansku diskutuje už dlho, dosiaľ však bez konkrétnych výsledkov. Najvyššie posty vo verejnoprávnom telerozhlase obsadzujú už tradične talianske vlády svojimi politickými chránencami. Aj členovia správnej rady RAI, ktorých menuje parlament a vláda, sú vyberaní podľa straníckej príslušnosti, približuje Reuters.



Od nástupu vlády Meloniovej v roku 2022 však z RAI odišlo viacero popredných členov vedenia aj moderátorov, ktorí vládu obviňovali zo zasahovania do svojej práce. Kritici vyjadrujú znepokojenie aj nad návrhom zákona, ktorý presadzuje strana Bratia Talianska, podľa ktorého by sa zvýšili postihy médií za "ohováranie".



Odborové hnutie Unirai, ktoré zastrešuje menšiu časť novinárov RAI, označilo plánovaný štrajk za "politický" a avizovalo, že sa do neho nezapojí.