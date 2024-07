Novinárka Meloniovej: Veď máš len 1,2 metra, ani ťa nevidím

Rím 18. júla (TASR) - Milánsky súd nariadil novinárke Giulii Corteseovej zaplatiť talianskej premiérke Giorgii Meloniovej odškodné 5000 eur za to, že si z nej ešte v roku 2021 uťahovala v príspevku na sociálnej sieti, uviedli vo štvrtok miestne médiá. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Corteseová si na Twitteri, ktorý je dnes známy pod názvom X, robila posmech z Meloniovej výšky, čo bolo definované ako "hanobenie tela". Dostala tiež ďalšiu, podmienečnú pokutu 1200 eur.



"Talianska vláda má vážny problém so slobodou prejavu a novinárskym disentom," napísala Corteseová na sieti X v reakcii na rozsudok.



Meloniová podnikla právne kroky proti novinárke po tom, ako sa obe ženy pred troma rokmi na sociálnych sieťach dostali do konfliktu.



Meloniová, ktorej krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI) bola v tom čase v opozícii, sa ohradila, keď Corteseová zverejnila jej posmešnú fotografiu s obrazom zosnulého fašistického vodcu Benita Mussoliniho v pozadí.



Novinárka reagovala ďalšími tvítmi vrátane jedného, ktorý v preklade znamená: "Nemám z teba strach, Giorgia Meloniová. Veď máš len 1,2 metra. Ani ťa nevidím."



Na rôznych internetových stránkach médií sa uvádza Meloniovej výška od 1,58 do 1,63 metra.



Corteseová sa môže proti rozsudku odvolať. Meloniovej právnik uviedol, že premiérka akékoľvek odškodné venuje na charitu.



Corteseová vo štvrtok v angličtine na X napísala, že pre nezávislých novinárov v Taliansku nastali ťažké časy. "Dúfajme, že sa dočkáme lepších dní. Nevzdáme sa," odkázala.



Na vysoký počet žalôb podaných proti novinárom poukázala tento rok organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá vo svojom indexe slobody tlače pre rok 2024 posunula Taliansko o päť miest nižšie, na 46. miesto.



Meloniová nie je v súdnych sporoch s novinármi nováčikom. Súd v Ríme minulý rok uložil pokutu 1000 eur a náhradu trov konania spisovateľovi Robertovi Savianovi po tom, ako ju v roku 2021 v televíznom vysielaní inzultoval za jej tvrdý postoj k nelegálnemu prisťahovalectvu.