Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Taliansko objednalo 6 tankerov Airbus A330 MRTT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 21. mája (TASR) - Taliansko kúpi šesť tankovacích lietadiel Airbus A330 MRTT na dopĺňanie paliva za letu v hodnote 1,39 miliardy eur. Ide o významný odklon od lietadiel Boeing, keď Rím v roku 2024 opustil program KC-46A Pegasus, ktorý mal nahradiť starnúce KC-135 Stratotanker. TASR o tom píše podľa webu Army Recognition.

Zmluva zverejnená na online portáli TED pre európske verejné obstarávanie zahŕňa integrovanú logistickú podporu počas 122 mesiacov a znižuje o 14,8 milióna eur pôvodný odhad obstarávania v hodnote približne 1,408 miliardy eur.

Airbus A330 MRTT ponúka Taliansku podstatne väčšiu kapacitu ako súčasná tankovacia flotila lietadiel Boeing KC-46A aj starnúcich KC-767A. Umožní to podporné misie pre stíhačky F-35 na dlhšie vzdialenosti a trvalé bojové hliadkové operácie bez spoliehania sa na predsunuté základne alebo tankovacie štafety.

V rámci amerických vojenských služieb KC-46A naďalej čelí nevyriešeným technickým a certifikačným výzvam. V porovnaní s ním má A330 MRTT o 15,6 percenta väčšiu kapacitu nádrží pre palivo, o 50 percent väčšie užitočné zaťaženie nákladom a o 160 až 200 percent vyššiu kapacitu prepravy cestujúcich.

Výhodou je aj oveľa väčšia nadnárodná podporná a udržiavacia sieť. Do roku 2026 dosiahla flotila A330 MRTT 19 prevádzkových krajín s viac ako 90 objednanými a približne 66 dodanými lietadlami. Používa ho napríklad letectvo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Austrálie alebo Španielska.
