< sekcia Zahraničie
Oblúk lásky na pobreží Salenta zničila erózia
Podľa regionálneho združenia geológov je eróziou ohrozených asi 53 percent pobrežia Apúlie.
Autor TASR
Rím 16. februára (TASR) - Prírodný skalný útvar Faraglioni di Sant'Andrea v Melendugne na pobreží Jadranského mora v juhotalianskej Apúlii sa zrútil a zostala z neho hromada skál. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.
O zrútenie časti vápencových útesov známych aj ako „L’arco dell’amore” (Oblúk lásky) sa v sobotu večer na Deň sv. Valentína pričinili búrkové vlny a silné dažde z posledných dní. Pobrežie polostrova Salento v poslednom období poškodilo množstvo ďalších zosuvov. V prípade „L’arco dell’amore” išlo o jednu z najznámejších turistických atrakcií, ktorá sa objavovala aj v reklamách.
„S mestskou správou sme sa dohodli na obhliadkach na mieste,“ povedal prezident regiónu Apúlia Antonio Decaro pre RaiNews.it. „Na pomoc pri katastrofách sú k dispozícii finančné zdroje, ktoré sa už dostali do niektorých komunít. Naším záväzkom je v nasledujúcich mesiacoch nájsť ďalšie, ktoré sprístupníme obciam na ochranu pobrežia, ako aj ďalších oblastí nášho regiónu náchylných na zosuvy pôdy,“ vysvetlil.
Podľa regionálneho združenia geológov je eróziou ohrozených asi 53 percent pobrežia Apúlie. „Zrútenie oblúka Sant'Andrea v Melendugne vyvoláva obavy o bezpečnosť aj ochranu životného prostredia,“ uviedol prezident združenia Giovanni Caputo.
„V oblasti bolo zaznamenaných 839 zosuvov pôdy, pričom v oblastiach postihnutých zosuvmi pôdy žije 63.000 ľudí,“ pripomenul s tým, že pre lepšie pochopenie situácie sa vyžaduje „monitorovanie na posúdenie rizika ďalších zosuvov pôdy a analýza terénu, jeho fyzikálnych charakteristík a pobrežnej erózie“.
O zrútenie časti vápencových útesov známych aj ako „L’arco dell’amore” (Oblúk lásky) sa v sobotu večer na Deň sv. Valentína pričinili búrkové vlny a silné dažde z posledných dní. Pobrežie polostrova Salento v poslednom období poškodilo množstvo ďalších zosuvov. V prípade „L’arco dell’amore” išlo o jednu z najznámejších turistických atrakcií, ktorá sa objavovala aj v reklamách.
„S mestskou správou sme sa dohodli na obhliadkach na mieste,“ povedal prezident regiónu Apúlia Antonio Decaro pre RaiNews.it. „Na pomoc pri katastrofách sú k dispozícii finančné zdroje, ktoré sa už dostali do niektorých komunít. Naším záväzkom je v nasledujúcich mesiacoch nájsť ďalšie, ktoré sprístupníme obciam na ochranu pobrežia, ako aj ďalších oblastí nášho regiónu náchylných na zosuvy pôdy,“ vysvetlil.
Podľa regionálneho združenia geológov je eróziou ohrozených asi 53 percent pobrežia Apúlie. „Zrútenie oblúka Sant'Andrea v Melendugne vyvoláva obavy o bezpečnosť aj ochranu životného prostredia,“ uviedol prezident združenia Giovanni Caputo.
„V oblasti bolo zaznamenaných 839 zosuvov pôdy, pričom v oblastiach postihnutých zosuvmi pôdy žije 63.000 ľudí,“ pripomenul s tým, že pre lepšie pochopenie situácie sa vyžaduje „monitorovanie na posúdenie rizika ďalších zosuvov pôdy a analýza terénu, jeho fyzikálnych charakteristík a pobrežnej erózie“.