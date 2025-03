Taliansko obmedzí možnosť získať občianstvo pre potomkov emigrantov

Rím 28. marca (TASR) - Taliansko obmedzí doterajší zákon o získaní občianstva pre pokrvných potomkov Talianov, podľa ktorého budú musieť byť žiadatelia po novom najďalej dve generácie od emigranta s talianskym občianstvom, uviedla v piatok vláda v Ríme. Chce tak bojovať so zneužívaním systému, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Udelenie občianstva je vážna vec a v posledných rokoch sa to zneužívalo,“ uviedol minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Nové nariadenie umožní potomkom Talianov požiadať o občianstvo len v prípade, že z Talianska pochádzal ich rodič alebo starý rodič.



Podľa Tajaniho je cieľom novely „posilniť citové prepojenie medzi Talianskom a občanmi v zahraničí“. Dosiaľ mohli o talianske občianstvo požiadať ľudia, ktorí preukázali pokrvné príbuzenstvo až do štyroch generácií, teda ak sa napríklad ich prapradedo narodil v Taliansku.



„Mnoho potomkov emigrantov stále bude môcť získať talianske občianstvo, ale budú jasne stanovené obmedzenia, najmä aby sa predišlo zneužívaniu,“ povedal Tajani s tým, že cieľom je zamedzenie „komercializácie talianskych pasov“.



Agentúra AFP pripomína, že Taliansko je dlhodobo krajinou, z ktorej viac ľudí emigruje ako do nej imigruje. Podľa ministerstva však počet žiadostí o občianstvo za posledných desať rokov stúpa, pričom v súčasnosti je ich v procese schvaľovania približne 60.000. Podľa ministerstva bolo pred zmenou vo svete 60 až 80 miliónov ľudí, ktorí mohli zažiadať o talianske občianstvo.