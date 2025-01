Taliansko obnovilo prevoz migrantov do svojich centier v Albánsku

Rím 26. januára (TASR) - Taliansko v nedeľu obnovilo prevoz migrantov do svojich kontroverzných centier v Albánsku. Predošlé pokusy umiestniť ich do tamojších centier počas spracovania žiadostí o azyl narazili na právne prekážky, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Talianske úrady poslali na lodi Cassiopea v nedeľu do centier 49 ľudí zachytených v Stredozemnom mori. Tam sa "začne prijímanie... a vyhodnocovanie jednotlivých prípadov," uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení.



Doplnilo, že ďalších 53 zachytených migrantov predložilo svoje pasy, čo urýchli ich spracovanie a zvýši možnosť vyhostenia "tých, ktorí nemajú právo zostať v Európskej únii".



Ide o tretiu skupinu migrantov prepravených do Albánska na základe kontroverzného plánu – po dvoch operáciách z októbra a novembra minulého roka.



Talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa s Tiranou koncom roka 2023 dohodla na vytvorení dvoch táborov pre migrantov v Albánsku, ktoré nie je členom EÚ, s cieľom umiestniť tam niektorých z nich do rozhodnutia o žiadostiach o azyl.



Talianske súdy vlani zadržiavanie menších skupín migrantov v Albánsku dvakrát zrušili. Poukázali na to, že migranti umiestnení do táborov nepochádzali z bezpečných krajín, do ktorých by ich mohli vrátiť. Prípady postúpili Európskemu súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý by mal vyniesť rozhodnutie vo februári.



V decembri taliansky najvyšší súd rozhodol, že vláda môže zaviesť odlišné predpisy pre žiadateľov o azyl z krajín posúdených ako bezpečné pre návrat. Vláda na takýto zoznam zaradila 19 krajín.



Dohodu s Albánskom kritizovala talianska opozícia, podľa ktorej je príliš nákladná – vyžiada si 800 miliónov eur za päť rokov – a rieši len malý počet z množstva migrantov prichádzajúcich do krajiny každý rok. Európska komisia a lídri viacerých európskych krajín však prejavili záujem o podobné dohody ako možný model riadenia migrácie mimo územia EÚ.