Taliansko od 3. júna otvorí hranice pre občanov z členských štátov EÚ

Rím 16. mája (TASR) - Talianska vláda schválila v piatok neskoro večer nariadenie, ktoré od 3. júna umožňuje slobodné cestovanie v rámci celého Talianska a z ostatných krajín Európskej únie. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Taliansky kabinet schválil dekrét, navrhnutý premiérom Giuseppem Contem a ministrom zdravotníctva Robertom Speranzom, na základe ktorého sa od 3. júna otvoria hranice pre občanov z členských štátov EÚ, ako aj z nezávislých štátov San Maríno a Vatikán.



Počas pandémie nového koronavírusu bol vstup do Talianska a cestovanie medzi jednotlivými talianskymi regiónmi povolený len vo výnimočných prípadoch, napríklad mohli pricestovať občania uviaznutí v cudzine alebo mohli domov odcestovať cudzinci žijúci v Taliansku.



Denník La Repubblica a tlačová agentúra Adnkronos citovali vládne zdroje, podľa ktorých ľudia cestujúci do Talianska od 3. júna nebudú musieť ísť po príchode do karantény.



Taliansko patrí ku krajinám sveta, ktoré sú najhoršie zasiahnuté pandémiou koronavírusu, ale počet nových denných prípadov nákazy určitý čas už klesá.



V piatok bolo v krajine zaznamenaných celkovo vyše 31.600 mŕtvych a približne 223.800 nakazených.



Pandémia ničila celú taliansku ekonomiku, ale turistický ruch zrejme utrpí väčšie škody než väčšina ostatných priemyselných odvetví.



Od 10. marca platili v Taliansku prísne celoštátne karanténne opatrenia - zatvorili sa hotely a múzeá a medzinárodná letecká doprava sa do veľkej miery zastavila. Populárne turistické lokality boli desivo pusté, napísala agentúra DPA.



Talianske úrady sa snažia nájsť spôsoby, ako zachrániť letnú sezónu.



"Nechceme stráviť leto na balkóne a krása Talianska nezostane v karanténe," povedal premiér Conte minulý týždeň novinám Corriere della Sera.