V Taliansku sa od 4. mája začnú uvoľňovať karanténne opatrenia

Rím 27. apríla (TASR) - V Taliansku sa od začiatku budúceho týždňa začnú postupne zmierňovať karanténne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Oznámil to v nedeľu večer premiér Giuseppe Conte, uviedla agentúra APA.



Od 4. mája začne s oživovaním priemyslu a stavebníctva. Obyvatelia sa budú môcť znova voľne pohybovať vo svojom domovskom regióne, jeho opustenie bude naďalej povolené iba z naliehavých pracovných alebo zdravotných dôvodov. Opäť sa bude dať chodiť do parkov, avšak pod podmienkou dodržania bezpečného odstupu. Reštaurácie a prevádzky rýchleho občerstvenia budú môcť robiť výdaj jedla. Profesionálni športovci môžu začať znova individuálne trénovať.



V ďalšej fáze, od 18. mája, by sa mali znovu otvoriť maloobchodné prevádzky, múzeá a knižnice. Uvažuje sa aj o povolení tréningov mužstiev najvyššej futbalovej súťaže Serie A.



O ďalšie dva týždne, teda od 1. júna, je naplánované otvorenie barov, reštaurácií, kaderníctiev a kozmetických salónov.



Vláda uvažuje aj o štruktúrovanom obnovení kúpaliskovej sezóny. Otvorenie škôl je však plánované až na september.



"Teraz sa začína fáza spolužitia s vírusom. Epidemická krivka môže začať v niektorých regiónoch opäť rásť. Toto riziko existuje, ale musíme ho odvrátiť. Preto je zachovávanie odstupu nevyhnutné. Ten, kto má rád Taliansko, musí zabrániť tomu, aby sa nákaza opäť rozšírila," povedal Conte.



Premiér tiež načrtol princípy ďalšieho balíka finančnej pomoci, určeného firmám a hospodárskym odvetviam, ktoré sú najviac postihnuté vírusovou epidémiou.



Conte oznámil harmonogram uvoľňovania obmedzení krátko po tom, ako v Taliansku zaznamenali za uplynulých 24 hodín 260 nových úmrtí na koronavírus, čo je najmenší denný prírastok od 14. marca a o 157 menej, ako deň predtým.



Chorobe COVID-19 alebo s ňou spojeným komplikáciám v Taliansku doteraz podľahlo 26.644 ľudí. Najhorším dňom bol 27. marec, keď denný prírastok obetí dosiahol 919. Z ochorenia sa lieči 106.103 ľudí, okolo 2000 pacientov je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.