Taliansko od pondelka zmierni epidemiologické opatrenia v 16 regiónoch

Rím 31. januára (TASR) - Taliansko od pondelka zmierni opatrenia zavedené v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v 16 z celkového počtu 20 regiónov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie talianskeho ministerstva zdravotníctva.



Tieto regióny sa presúvajú z oranžovej do žltej zóny. Patrí sem Lazio, do ktorého spadá aj talianske hlavné mesto Rím, a severotalianske Lombardsko, do ktorého patrí aj Miláno.



Talianske ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že epidemická situácia v krajine sa zlepšuje, píše DPA. Reprodukčné číslo vírusu (R0) bolo podľa expertov v období 6.-19. januára na úrovni 0,84. Toto číslo vyjadruje, koľko ďalších ľudí nakazil jeden infikovaný človek.



Najprísnejšie opatrenia - tzv. červená zóna - už neplatia v žiadnom z 20 talianskych regiónov. Do oranžovej zóny patrí niekoľko oblastí vrátane mesta Bolzano na severe krajiny a Sicílie.



Reštaurácie, kaviarne a bary v regiónoch v žltej zóne budú mať opäť povolené prijímať hostí počas dňa. Po 18.00 h večer však budú môcť fungovať len formou donášky. Múzeá môžu byť otvorené od pondelka do piatka.



V platnosti však zostáva nočný zákaz vychádzania od 22.00 h do 5.00 h a zákaz cestovania medzi jednotlivými regiónmi - okrem nevyhnutných dôvodov ako práca alebo zdravie.



Vatikánske múzeá vrátane Sixtínskej kaplnky v sobotu oznámili, že v pondelok 1. februára sa znovu otvoria pre verejnosť.



Taliansko bolo prvou európskou krajinou, ktorá začiatkom roka 2020 pocítila plnú silu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V spojitosti s koronavírusom zomrelo viac ako 88.000 ľudí. Nákazu v krajine potvrdili u 2,54 milióna osôb.