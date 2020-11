Taliansko od štvrtka zavádza nočný zákaz vychádzania

Rím 4. novembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte podpísal vládny dekrét o zavedení celoštátneho nočného zákazu vychádzania s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Opatrenie má začať platiť od štvrtka večera. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Zákaz vychádzania medzi 22.00 a 05.00 h miestneho času bude platiť do 3. decembra.



Očakáva sa, že Conte predstaví ďalšie epidemiologické opatrenia. Patrí k nim zatvorenie múzeí, zatvorenie obchodných centier cez víkendy, ako aj dištančná výučba, ktorá bude po novom platiť aj pre stredoškolákov. Obmedzí sa i počet pasažierov v prostriedkoch hromadnej dopravy (kapacita sa z 80 percent zníži na 50) či cestovanie medzi regiónmi s vysokým počtom infikovaných.



Hoci Conte v pondelok vylúčil nariadenie celoštátnej karantény (lockdown), naznačil, že v niektorých regiónoch budú zavedené ďalšie obmedzenia, a to v závislosti od počtov nakazených. Jednotlivé regióny budú zaradené do troch rôznych úrovní rizika nákazy, na základe ktorých úrady rozhodnú o prípadnom zavedení lockdownu.



V Taliansku sú už od minulého víkendu zavreté kiná, divadlá, posilňovne a plavárne, reštaurácie a bary musia zatvárať o 18.00 h. Takisto platí povinnosť nosiť rúška vonku aj vo verejných budovách.