Taliansko odporúča vakcínu od AstraZenecy len pre ľudí nad 60 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 11. júna (TASR) - Taliansko odporúča vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca len pre ľudí vo veku nad 60 rokov - s tým, že mladším ľuďom, ktorí dostali prvú dávku od AstraZenecy, by mali podať druhú dávku od firiem Pfizer alebo Moderna. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.Vedecká komisia talianskej vlády prehodnotila svoju stratégiu očkovania, keď preverila najnovšie údaje o prípadoch zriedkavých krvných zrazenín u ľudí, ktorým podali vakcínu od AstraZenecy.Komisia teraz takto koná preto, že šírenie koronavírusu dramaticky zoslablo, a to vďaka niekoľkomesačným obmedzeniam a očkovacej kampani, počas ktorej zaočkovali najmenej jednou dávkou vakcíny 45 percent obyvateľstva.Hoci prípady krvných zrazenín po druhej dávke sú "", komisia odporúča podať ľuďom vo veku do 60 rokov druhú dávku inej vakcíny. Oznámil to šéf vedeckej komisie doktor Franco Locatelli.Podobné odporúčania vydali aj ďalšie krajiny, napríklad Francúzsko a Kanada.Európska agentúra pre lieky (EMA), teda regulačný úrad Európskej únie, stále odporúča ľuďom, ktorí dostali prvú dávku vakcíny od AstraZenecy, aby si dali vpichnúť druhú dávku rovnakej očkovacej látky.