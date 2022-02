Taliansko odporučilo svojim občanom, aby opustili Rusko

Rím 28. februára (TASR) - Taliansko v pondelok dôrazne odporučilo svojim občanom, aby opustili územie Ruskej federácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V nedeľu Európska Únia v odpovedi na ruskú agresiu voči Ukrajine uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá. Na základe tohto opatrenia taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio dôrazne odporučil občanom, ktorí sa v Rusku nachádzajú, aby "urobili včasné opatrenia na návrat do Talianska". Dodal, že v najbližších hodinách by sa mohol zoznam obmedzení voči Rusku rozšíriť.



Di Maio odporučil, aby turisti, študenti či podnikatelia na návrat do Talianska využili prostriedky, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Odporučil taktiež, aby občania odložili všetky plánované cesty do Ruska.



Svoj vzdušný priestor pre mnohých európskych prepravcov uzavrelo v odpovedi na opatrenia aj Rusko. Spoločnosť Aeroflot v nedeľu oznámila, že pozastavuje všetky lety do Európy.