Taliansko otvára kníhkupectvá, papiernictvá aj niektoré obchody

Rím 14. apríla (TASR) - V celkom Taliansku sa už od utorka môžu opätovne otvoriť kníhkupectvá, papiernictvá či predajne s detskými potrebami a oblečením, ak dokážu svojim zákazníkom zabezpečiť rovnaké rozstupy a hygienické opatrenia ako tie, ktoré už platia v supermarketoch. Informovala o tom agentúra AP s tým, že otváranie takýchto obchodov dosiaľ prebiehalo pomerne nesúvislo.



Majitelia niektorých z nich a dokonca ani guvernéri viacerých regiónov sa totiž ešte nerozhodli, kedy predajne otvoria. Kníhkupectvá i papiernictvá zostali naďalej zatvorené v jednom z koronavírusom najzasiahnutejších regiónov - Lombardsku - a tiež v susednom Piemonte.



Otvorenie takýchto predajní o týždeň posunul región Lazio v strednej časti Talianska, ktorého vedenie tak chcelo chrániť zamestnancov i zákazníkov. Benátsko takýmto obchodom nateraz povolilo otvoriť na dva dni v týždni, pričom avizovalo, že toto opatrenie je súčasťou postupného uvoľňovania obmedzení.



Do práce sa okrem toho v utorok v Taliansku mohli vrátiť napríklad aj lesní robotníci, ktorí teraz môžu odpratať odumreté stromy, a to ešte predtým, ako sa výrazne oteplí, v dôsledku čoho dôjde k tzv. obdobiu lesných požiarov, píše AP.



Výber predajní, ktoré sa mohli v utorok znovu otvoriť, sa môže zdať náhodný, avšak predstavitelia talianskej vlády uviedli, že chceli študentom umožniť zásobiť sa pomôckami do školy a novým rodičom zase zaobstarať si výbavu pre svojich potomkov, približuje AP.



Taliansky minister kultúry Dario Franceschini tiež podotkol, že knihy sú "základným tovarom" pre všetkých Talianov, ktorí sú teraz zatvorení vo svojich domovoch. Pripomenul tiež, že na všetky otvorené predajne sa vzťahujú rovnaké opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a vzdialenosti ako na supermarkety.