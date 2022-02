Taliansko otvorí hotely a gastro pre neočkovaných cudzincov s testom

Rím 3. februára (TASR) - Talianska vláda v stredu rozhodla, že zmierni protipandemické opatrenia pre zahraničných návštevníkov: vstup do hotelov a reštaurácií bude povolený i pre nezaočkovaných cudzincov, avšak budú musieť predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA.



Nové pravidlá sa týkajú aj turistov a ľudí cestujúcich na pracovné cesty napríklad z Ruska či Číny, ktorí boli zaočkovaní inou vakcínou než očkovacími látkami schválenými v EÚ.



Vláda v Ríme týmto krokom reagovala na sťažnosti z odvetvia cestovného ruchu. Do Talianska smeli totiž pricestovať i osoby, ktoré covid neprekonali a neboli zaočkované, ak sa preukázali negatívnym testom. Následne sa ale nemohli ubytovať v hoteloch ani ísť do reštaurácií. Pre Talianov platí v gastronomických prevádzkach pravidlo, že musia byť buď zaočkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19.



Vláda tiež rozhodla, že do budúcnosti bude dištančná výučba v školách nariadená len vtedy, ak sa nákaza potvrdí u piatich detí - dosiaľ to bolo už ak zistili dva pozitívne prípady. Výnimku majú očkované deti - tie môžu do školy chodiť nepretržite.



Taliansky premiér Mario Draghi tiež avizoval predĺženie platnosti tzv. covidpasu na neobmedzenú dobu pre tých, ktorí dostali tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu alebo covid prekonali a majú za sebou i očkovanie dvoma dávkami. Tento certifikát umožňujúci prístup k väčšine aktivít dosiaľ platil iba šesť mesiacov.



V 60-miliónovom Taliansku je dosiaľ proti covidu zaočkovaných približne 81 percent obyvateľov. V krajine od začiatku pandémie zaznamenali už 11,23 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 147.000 úmrtí.