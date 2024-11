KRÁDEŽ ZA MILIÓNY: Ozbrojený gang ukradol zo skladu elektroniku

Rím 3. novembra (TASR) – Elektronické zariadenia ako smartfóny a tablety v hodnote viac ako milión eur ukradli páchatelia pri ozbrojenej lúpeži v sklade zásielkovej služby v severnom Taliansku. Informovali o tom v nedeľu talianske médiá, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Zlodeji podľa správ postupovali podľa premysleného plánu. Vstupy do areálu neďaleko mesta Piacenza zablokovali ukradnutými dodávkami, ktoré následne podpálili. Rozdelili sa do troch skupín – jedna získala prístup do skladu, ďalšia rozmiestnila dodávky na cestách a tretia po areáli roztrúsila klince.



Hoci polícia reagovala rýchlo, nepodarilo sa jej do areálu hneď dostať. Zlodeji, podľa predpokladov skupina asi 15 ľudí, utiekli na neďalekú diaľnicu v smere na mesto Cremona v Lombardsku.



Správy o zraneniach sa bezprostredne neobjavili, pracovníci bezpečnostnej služby však podľa médií utrpeli šok.