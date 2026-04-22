Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Zahraničie

Taliansko plánuje po konci vojny vyslať do Hormuzského prielivu lode

Na archívnej snímke z 13. apríla 2026 v pozadí lode sa plavia v Hormuzskom prielive, v popredí prístav, ktorý bol zničený počas americko-izraelských leteckých útokov v iránskom meste Kešm. Foto: TASR/AP

Celkovo štyri lode. Samozrejme, nepôjdeme tam sami. Uviedol šéf talianskeho námorníctva.

Autor TASR
Rím 22. apríla (TASR) - Taliansko plánuje po ukončení vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom poslať štyri lode na pomoc s odmínovaním Hormuzského prielivu. Uviedol to v stredu náčelník námorníctva admirál Giuseppe Berutti Bergotto pre televíziu RAI, píše TASR podľa správy agentúry ANSA.

„Rozvážne plánovanie, ktoré zaviedol náčelník štábu, počíta so skupinou dvoch mínoloviek s eskortnou jednotkou a logistickou jednotkou, čo nám umožní predĺžiť obdobie nasadenia,“ uviedol šéf talianskeho námorníctva.

„Celkovo štyri lode. Samozrejme, nepôjdeme tam sami. Pôjdeme ako súčasť medzinárodnej koalície, aj iné krajiny pošlú mínolovky. V Európe je to Francúzsko, Spojené kráľovstvo a spoločná skupina Holandska a Belgicka,“ dodal.
