Taliansko plánuje sprísniť kontrolu na hraniciach so Slovinskom

Rím 4. augusta (TASR) - Taliansko v utorok oznámilo, že v dôsledku nárastu nelegálnej migrácie zo Slovinska do Talianska sprísni hraničnú kontrolu a do regiónu Furlansko-Júlske Benátky vyšle ďalších vojakov. Uviedla to senátorka Tatjana Rojcová, jediná predstaviteľka slovinskej komunity v talianskom parlamente, na ktorú sa odvolala agentúra STA.



Rojcová sa v utorok stretla s ministerkou vnútra Lucianou Lamorgeseovou, ktorá vládny plán predstavila. Podľa Lamorgeseovej talianska vláda pozorne sleduje vývoj situácie a plánuje posilniť spoluprácu so Slovinskom v boji proti pašerákom migrantov.



Prísnejšie kontroly v mestách Gorica a Terst podľa nej vedú k tomu, že sa migranti a ukrajinskí pašeráci snažia do krajiny dostať cez menšie pohraničné oblasti pri meste Udine.



Rojcová dodala, že pašeráci prepravujú migrantov do Talianska prostredníctvom malých autobusov, karavanov a nákladných automobilov.



Plány talianskej vlády sú zdanlivo reakciou na list, ktorý jej minulý týždeň adresovali úrady z regiónu Furlansko-Júlske Benátky, v ktorom vládu vyzvali na zavedenie rýchlych a cielených opatrení.