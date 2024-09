Taliansko plánuje zasiahnuť proti pilotom, ktorí pátrajú po migrantoch

Rím 27. septembra (TASR) - Taliansko by podľa návrhu nariadenia vlády mohlo uložiť pokuty pilotom lietadiel, ktorí na mori pátrajú po lodiach s migrantami v núdzi. Finančné sankcie by pritom mohli dosiahnuť až 10.000 eur. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.



Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej prisľúbila, že bude blokovať nelegálne príchody migrantov a spolupracovať s africkými vládami na tom, aby ľuďom neumožňovali odchody z ich krajín. Zároveň sa v Albánsku buduje centrá pre migrantov, ktoré už čoskoro uvedú do prevádzky.



Taliansko tiež sťažuje prácu charitatívnych organizácií, keďže obmedzilo počet záchranných akcií. V prístavoch zadržiava aj lode alebo ich núti robiť veľké obchádzky, keď sa snažia dostať migrantov na breh.



Podľa nového nariadenia by lietadlá "odlietajúce či pristávajúce v Taliansku, ktoré sa venujú... pátraniu a záchrane" museli okamžite informovať príslušné orgány o akejkoľvek núdzovej situácii a dodržiavať ich príkazy. V opačnom prípade by úrady mohli lietadlo zhabať na 20 dní a v prípade opakovaného porušenia pravidiel ho skonfiškovať natrvalo.



V máji v Taliansku zakázali lietadlám, ktoré využívajú charitatívne organizácie na pátranie po lodiach migrantov, používať letiská v blízkosti lodných trás. Organizácie na to reagovali pobúrene a niektoré odmietli rešpektovať toto opatrenie.



V novom návrhu vládneho nariadenia sa počíta aj s potláčaním podvodov, ku ktorým dochádza vo vízovom systéme pre migrantov.



Taliansko minulý rok zvýšilo kvóty na pracovné víza pre občanov prichádzajúcich z krajín mimo Európskej Únie na celkovo 452.000 osôb počas rokov 2023 – 2025. Ide o takmer 150-percentný nárast oproti predchádzajúcim trom rokom. V roku 2019, pred pandémiou ochorenia COVID-19, Taliansko vydalo len 30.850 víz.