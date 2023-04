Taliansko plánuje zaviesť za ničenie kultúrnych pamiatok mastné pokuty

Rím 12. apríla (TASR) - Taliansko plánuje zaviesť prísne pokuty za vandalizmus a poškodzovanie historických a kultúrnych pamiatok. Ich výška sa môže vyšplhať až do 60.000 eur, uviedla v stredu agentúra AP.



Na utorkovom zasadnutí talianskeho kabinetu vláda schválila návrh zákona, ktorý predložilo ministerstvo kultúry. Za vandalizmus a poškodzovanie pamiatok bude nová legislatíva ukladať finančné tresty vo výške od 10.000 do 60.000 eur. Tieto prostriedky budú následne použité na čistenie a opravu poškodených monumentov.



Keďže v talianskom parlamente má pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej väčšinu, očakáva sa, že návrh zákona bude pomerne rýchlo prijatý a zavedený do praxe, informuje TASR.



Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano uviedol, že len nedávno vláda zaplatila 40.000 eur za vyčistenie fasády budovy Palazzo Madama, kde sídli taliansky Senát. Environmentálni aktivisti na ňu hádzali plechovky s farbou. Ďalší prípad vandalizmu sa odohral i o niekoľko dní neskôr, keď ďalší členovia organizácie bojujúcej proti klimatickej zmene naliali do fontány blízko Španielskych schodov v Ríme tekuté čierne uhlie.



"Útoky na historické a kultúrne pamiatky spôsobujú všetkým i ekonomickú ujmu. Na ich vyčistenie je potrebné najať špecialistov s drahými prístrojmi," uviedol Sangiuliano vo vyhlásení. Dodal, že každý, kto je za vandalizmus zodpovedný, "musí za svoje konanie niesť aj finančné následky".