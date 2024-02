Po nepokojoch v záchytnom centre pri Ríme zadržali 14 migrantov

Rím 5. februára (TASR) - Talianske úrady zadržali 14 migrantov z deviatich krajín podozrivých z účasti na nepokojoch v záchytnom zariadení pri Ríme. Tie vypukli po tom, ako tam zahynul jeden z migrantov, informuje agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Telo mŕtveho migranta objavili ešte v nedeľu ráno. Podľa talianskeho zákonodarcu, ktorý repatriačné centrum navštívil, išlo o 21-ročného muža z africkej Guiney, ktorý sa obesil po tom, čo vyjadril zúfalstvo nad tým, že nemôže ísť domov za svojou rodinou.



Pri nepokojoch, ktoré pokračovali až do nedeľňajšieho večera, sa zranili traja policajti. Migrantom sa násilím podarilo dostať na parkovisko, kde podpálili matrace a hádzali ďalšie predmety. Jedna skupina vstúpila aj do miestnosti, kde sa nachádzali osobné veci, ktoré následne vzali a zničili, uviedla polícia vo vyhlásení.



Policajné zložky proti migrantom použili slzotvorný plyn, aby obnovili kontrolu nad zariadením Ponte Galeria, čo je repatriačné stredisko, do ktorého umiestňujú migrantov bez dokladov.



"Tieto centrá sú čiernou dierou pre práva a ľudskosť. Väčšina ľudí, ktorí sú tu zadržiavaní, nebude nikdy repatriovaná," povedal taliansky poslanec Riccardo Magi a vyzval na ich zatvorenie. Agentúra ANSA dodáva, že migranti môžu byť v takýchto strediskách zadržiavaní až 12 mesiacov.



Talianska organizácia Koalícia za slobodu a občianske práva (CILD) uviedla, že migrantom, ktorých zadržiavajú v záchytných centrách, je odopretý prístup k riadnej zdravotnej starostlivosti a právnej ochrane.



Policajné odbory sa naopak sťažovali, že bezpečnosť v týchto zariadeniach je nedostatočná a vyjadrili obavy nad vážnejšími dôsledkami v budúcnosti. "Repatriačné centrá sú skutočnými časovanými bombami," uviedol tajomník z odborového zväzu policajtov Mosap.