Taliansko po smrti pápeža vyhlásilo päťdňový štátny smútok

Rím 22. apríla (TASR) - Talianska vláda vyhlásila v utorok päťdňový štátny smútok po smrti pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Vlajky pred štátnymi budovami boli v krajine spustené na pol žrde. V metropole Rím platia pred rozlúčkovými obradmi a pohrebom, ktorý sa uskutoční v sobotu, prísne bezpečnostné opatrenia.



Účasť na Františkovom pohrebe už avizovalo viacero svetových lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Olafa Scholza, šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, poľskej hlavy štátu Andrzeja Dudu či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na pohrebe pápeža bude prítomný aj americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou. Ruský prezident Vladimir Putin sa na poslednej rozlúčke s pápežom Františkom nezúčastní, potvrdil Kremeľ.



Pápež zomrel vo veku 88 rokov na mŕtvicu. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. Po jej skončení rakvu prenesú do Baziliky svätého Petra a odtiaľ v súlade s Františkovou žiadosťou do rímskej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore). František vo svojej poslednej vôli vyjadril želanie, aby bol pochovaný v jednoduchej, nezdobenej hrobke v spomínanej rímskej bazilike, kde sa nachádza slávna ikona Salus Populi Romani, ktorú si pápež osobitne ctil.



Rakvu pápeža z Domu svätej Marty, kde je v súčasnosti vystavená, prenesú v sprievode kardinálov do Baziliky svätého Petra v stredu o 09.00 h.



Štátny smútok na deň konania pohrebu - sobotu 26. apríla - vyhlásilo i Poľsko.