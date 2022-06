Taliansko – po ultimáte – povolilo záchrannej lodi zakotviť na Sicílii

Posádka záchrannej lode berie na palubu dieťa zo skupiny migrantov zachránených z mora 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Rím 9. júna (TASR) - Na talianskom ostrove Sicília sa vo štvrtok vylodí viac než 430 ľudí zachránených v Stredozemnom mori. Ich vylodeniu z dvoch záchranárskych lodí, patriacich mimovládnym organizáciám, predchádzalo vyjednávanie s talianskymi úradmi, informovala agentúra AFP.Spresnila, že posádka lode Mare Jonio, vlastnenej talianskou mimovládnou organizáciou Mediterranea, v stredu oznámila talianskemu ministerstvu vnútra, že ak do desiatich hodín nedostane odpoveď na svoju žiadosť o poskytnutie bezpečného prístavu, vpláva bez povoleniaPlavidlo viezlo 92 ľudí zachránených pri dvoch operáciách – 5. a 6. júna – v medzinárodných vodách pri brehoch Líbye a Malty. Na palube je aj približne 30 maloletých bez sprievodu.Talianske úrady napokon lodi Mare Jonio pridelili prístav Pozzallo na juhu Sicílie, kde sa zachránení vylodia vo štvrtok.Prístav Pozzallo bol pridelený aj nemeckej charitatívnej organizácii Sea Watch, ktorá v stredu uviedla, že jej plavidlo Sea Watch 3 s 352 ľuďmi na palube po štyroch dňoch stále čaká na udelenie povolenia na vplávanie do niektorého z prístavov.AFP poznamenala, že aj na palube Sea Watch 3 sú maloleté osoby bez sprievodu – ide približne o 120 ľudí.Charitatívne organizácie obvinili taliansku vládu, že zámerne pomaly prideľuje prístavy ich záchranným plavidlám v snahe odradiť ľudí od pokusu o nebezpečný plavbu zo severnej Afriky.Organizácia SOS Mediterranée, ktorá od začiatku roka zachránila takmer 1000 migrantov, v stredu vyzvala na urýchlené prijatie európskeho mechanizmu solidarity, aby sa predišlo takýmto zdržaniam.Jej plavidlo Ocean Viking zachránilo na svojej poslednej misii v máji asi 300 ľudí vrátane trojmesačného dieťaťa a šiestich tehotných žien, no na vstup do bezpečného prístavu muselo čakať až desať dní.AFP dodala, že podľa talianskeho ministerstva vnútra sa cez centrálne Stredomorie, ktoré je považované za najnebezpečnejšiu migračnú trasu na svete, od začiatku roka preplavilo približne 17.000 ľudí.