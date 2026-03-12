< sekcia Zahraničie
Taliansko po útoku dronu sťahuje svojich vojakov z irackého Kurdistanu

Autor TASR
Arbíl 12. marca (TASR) - Taliansko vo štvrtok rozhodlo o stiahnutí personálu zo svojej vojenskej základne Camp Singara v irackom Kurdistane, ktorú v stredu zasiahol dron. Minister obrany Guido Crosetto zdôraznil, že stiahnutie je iba dočasné a bolo plánované už pred útokom. Rím zároveň zredukuje personál na veľvyslanectve v Bagdade a na konzuláte v Arbíle. TASR o tom informuje podľa agentúr ANSA a AFP.
Rozhodnutie v parlamente potvrdil aj minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý predtým útok dôrazne odsúdil. O situácii už hovoril s prezidentom autonómneho Kurdistanu Néčírvanom Barzaním a zdôraznil, že je „nevyhnutné postupovať obozretne a zdržanlivo, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii“.
Taliansko má v Arbíle vojakov, ktorí cvičia kurdské jednotky v rámci medzinárodných síl v boji proti Islamskému štátu. Crosetto uviedol, že 102 vojakov zo základne sa nedávno vrátilo do Talianska. V čase útoku tam bolo 141 osôb, ktoré sa ukryli v bunkri.
Tajani v stredu vysvetlil, že talianska základňa sa nachádza v komplexe, kde sú aj zariadenia ostatných krajín vrátane Spojených štátov. „Nevieme, či bol útok namierený proti Talianom alebo proti komplexu ako takému,“ povedal.
Proiránske skupiny sú opakovane obviňované z raketových a dronových útokov na americké základne v Iraku a Sýrii. USA na tieto útoky reagujú leteckými alebo dronovými útokmi na pozície milícií, ktoré Washington považuje za zodpovedné za útoky na americké sily.
