Počas karantény sa v Taliansku výrazne zvýšil počet prípadov násilia

Rím 13. mája (TASR) – Počet telefonátov na tiesňovú linku pre obete násilia na základe rodovej príslušnosti a tzv. stalkingu (nebezpečného prenasledovania) sa Taliansku v podmienkach karanténnych opatrení zavedených voči šíreniu nového koronavírusu zvýšil o 73 percent. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na údaje talianskeho štatistického úradu Istat.



Medziročný nárast sa týka obdobia od 1. marca do 16. apríla, uviedol Istat. Talianska celonárodná karanténa sa začala 10. marca, pričom k uvoľneniu prísnych opatrení došlo 4. mája.



Z 5031 hovorov viac ako 2000 prijali od ľudí, ktorí hľadali pomoc, z nich približne od 1500 ľudí, ktorí boli fyzicky alebo slovne zneužívaní. Približne 97 percent volajúcich boli ženy.



Mnoho odborníkov vyjadrilo obavy, že ženy by mohli byť v čase obdobia karantény vystavené väčšiemu riziku, pretože niektoré z nich zostali uväznené v násilnej domácnosti.



Istat však uviedol, že nárast hovorov nemusí byť "nevyhnutne" spôsobený nárastom domáceho násilia, ale skôr úspechom kampane, ktorá povzbudzuje ženy v používaní telefónu na oznámenie násilia.



Istat podotkol, že v období od 1. do 22. marca polícia dostala o 43,6 percenta menej hlásení o domácom násilí. Zároveň však úrad uviedol, že 72,8 percenta obetí, ktoré volajú na číslo 1522, nechodí na políciu.