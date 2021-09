Na protestoch v Taliansku proti covidpasom zatkla polícia 5 aktivistov

Rím 6. septembra (TASR) - Piatich aktivistov talianskej krajne pravicovej strany Forza Nuova vrátane šéfa jej rímskej organizácie Giuliana Castellina zadržala polícia počas pondelkových protestov proti covidpasom v centre Ríma. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na predsedu strany Roberta Fioreho.



Podľa agentúry APA členovia Forza Nuova plánovali účasť na demonštrácii pred budovou parlamentu. Castellino sa v uplynulých týždňoch zúčastnil na viacerých protestoch.



Taliansky parlament v týchto dňoch rokuje o rozšírení povinnosti preukazovať sa covidpasom napríklad aj pri vstupe do pohostinských zariadení, múzeí, kín či prostriedkov diaľkovej hromadnej dopravy. Vláda okrem toho zvažuje zaviesť povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo prekonaní infekcie koronavírusom či PCR testom nie starším ako 48 hodín aj na pracoviskách v prípade vybraných profesií, napríklad u štátnych zamestnancov.



Proti spomínaným opatreniam sa v Taliansku konali protesty už niekoľko sobôt za sebou. Demonštranti tvrdia, že cieľom opatrení je prinútiť zamestnancov k očkovaniu aj napriek tomu, že v Taliansku nie je povinné očkovanie.



Povinnosť očkovania proti covidu však už zaviedli pre zdravotníkov. Zamestnanci škôl bez covidpasu nesmú prísť do práce, pričom im je pozastavená mzda. Vysoké školy vpúšťajú do svojich priestorov iba študentov s covidpasom.