Počas razie v Kalábrii zadržali prominentného bossa z 'Ndranghety
K zásahu špeciálnej policajnej jednoty ROS, ktorá patrí pod políciu Carabinieri, došlo po úsvite.
Autor TASR
Rím 23. septembra (TASR) - Počas razie zameranej voči kalábrijskej mafii 'Ndrangheta zadržali v utorkových skorých ranných hodinách na juhu Talianska dovedna 26 osôb vrátane prominentného mafiánskeho bossa Pina Piromalliho, informuje TASR podľa správy agentúry APA.
K zásahu špeciálnej policajnej jednoty ROS, ktorá patrí pod políciu Carabinieri, došlo po úsvite. Zadržaným sa kladie na zodpovednosť členstvo v mafii, vydieranie, pranie špinavých peňazí a nelegálne držanie zbrane. Sú tiež obvinení z ovplyvňovania verejných obchodných ponúk a podvodných prevodov majetku.
Osemdesiatročný Piromalli, ktorý je šéfom jedného z klanov 'Ndranghety z prístavného mesta Gioia Tauro v Kalábrii, sa na slobodu dostal v roku 2021 po tom, čo si odpykal 22-ročný väzenský trest, pripomína APA. Známy pod prezývkou „Znetvorený“, bol Piromalli predtým zatknutý ešte v roku 1999 - po šiestich rokoch na úteku.
Piromalli je považovaný za hlavného podozrivého vo vyšetrovaní prokuratúry pre boj proti mafii v Kalábrii.
Kalábrijská 'Ndrangheta je v súčasnosti považovaná za najmocnejšiu z hlavných talianskych mafiánskych organizácií. Ďalšie tri skupiny sú Camorra v Neapole, Cosa Nostra na Sicílii a menšia Sacra Corona Unita v Apúlii.
