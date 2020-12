Taliansko počas sviatkov sprísni obmedzenia v oblasti cestovania

Rím 3. decembra (TASR) - Talianska vláda sa vo štvrtok dohodla na zavedení prísnych obmedzení v oblasti cestovania, ktoré budú v krajine v platnosti počas vianočných a novoročných sviatkov s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.



Vláda premiéra Gueseppeho Conteho sa rozhodla v období od 21. decembra do 6. januára zakázať cestovanie medzi jednotlivými talianskymi regiónmi. Ľudia podľa DPA nebudú môcť vycestovať do svojich rekreačných domov na pobreží alebo v horách.



Výnimky sa týkajú cestovania za prácou, cestovania zo zdravotných dôvodov a iných mimoriadnych situácií.



Vláda obyvateľov žiada, aby 25. a 26. decembra a 1. januára necestovali a zdržiavali sa vo svojich obciach. Výnimky sú možné v prípade cesty do práce a mimoriadnych situácií.



Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza v stredu oznámil, že v Taliansku bude i naďalej platiť čiastočný lockdown a trojstupňový systém obmedzení. Opatrenia sa však sprísnia počas Vianoc.



"K sviatkom musíme pristupovať s čo najväčšou vážnosťou, ak v januári nechceme ďalšie zatváranie," povedal Speranza, ktorého vyjadrenia sprostredkovala agentúra ANSA.



V oblastiach, ktoré sú zaradené medzi tzv. červené zóny, môžu obyvatelia vychádzať z domu len vo výnimočných prípadoch, ako sú cesta do práce a na nákupy. Obyvatelia v zónach s nižšou mierou rizika (žlté zóny) mohli až doteraz slobodne cestovať, pripomína DPA.