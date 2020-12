Taliansko počas sviatkov zavedie čiastočný lockdown

Rím 19. decembra (TASR) - Talianska vláda v piatok oznámila, že počas vianočných a novoročných sviatkov zavedie čiastočný lockdown, ktorého súčasťou budú prísne obmedzenia pohybu obyvateľstva. Nové opatrenia majú znížiť riziko, že stretávanie rodín cez sviatky urýchli šírenie nového koronavírusu, informovala agentúra AP.



Nový vládny dekrét zavádza striktné obmedzenia na pohyb obyvateľstva v období od 21. decembra do 6. januára. Najprísnejšie opatrenia budú platiť počas víkendov (24.-27.12,31.12-3.1. a 5.-6.1.), zatiaľ čo počas pracovných dní dôjde k miernemu uvoľneniu reštrikcií.



Taliani nebudú môcť opúšťať svoje domovy s výnimkou cesty do zamestnania, k lekárovi či iných neodkladných pochôdzok. Zatvorených bude väčšina obchodov.



Povolené bude prijímanie domácich návštev príbuzných a priateľov, avšak maximálne dvoch (dospelých) za deň. Počet návštevníkov vo veku do 14 rokov obmedzený nebude.



Čiastočný lockdown oznámil v piatok premiér Guiseppe Conte po zasadnutí vládneho kabinetu. Zavedenie prísnejších reštrikcií počas sviatkov označil za "bolestivé" ale nutné rozhodnutie.



"Vírus cirkuluje všade. Nemôžeme ho poraziť, ale môžeme ho spomaliť. Naši experti sa veľmi obávajú toho, že krivka nákazy môže počas sviatkov vzrásť," povedal Conte novinárom.



Miernejšie opatrenia počas pracovných dní umožnia ľuďom pohyb po mestách alebo obciach, kde žijú, a tiež otvorenie obchodov, nie však barov a reštaurácií. Obyvatelia menších miest budú môcť cez tieto dni cestovať do okruhu 30 kilometrov od miesta bydliska, s výnimkou veľkých miest.



Conte zároveň prisľúbil balík pomoci vo výške 645 miliónov eur, ktorý si rozdelia majitelia barov a reštaurácií postihnutých lockdownom.



Až do minulého týždňa pritom talianska vláda zvažovala, že počas sviatkov reštrikcie naopak uvoľní. Nepriaznivý epidemiologický vývoj ju však donútil zvoliť opačnú cestu.



Vláda k tomu pristúpila po tom, ako začala krivka nákazy - po týždňoch poklesu - opäť narastať v troch kľúčových regiónoch Lombardsko, Benátsko a Lazio, do ktorého patrí aj hlavné mesto Rím.



Taliansko od začiatku pandémie zaznamenalo už vyše 1,9 milióna nakazených a takmer 67.900 súvisiacich úmrtí, čo je najvyšší počet obetí spomedzi európskych krajín.