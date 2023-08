Počet migrantov na člnoch v Taliansku sa od roku 2022 zdvojnásobil

Rím 16. augusta (TASR) - Počet migrantov prichádzajúcich na člnoch do Talianska tento rok prekročil 100.000 a tým sa ich počet od minulého roka viac ako zdvojnásobil. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Podľa správy, ktorú v stredu zverejnilo talianske ministerstvo vnútra, prišlo do utorka do Talianska v roku 2023 na člnoch 100.938 ľudí. V roku 2022 to bolo v rovnakom časovom rámci "len" 48.295.



Z nich je 10.290 maloletých bez sprievodu, čo je najviac za toto obdobie od roku 2017. Ak sa prúd ľudí nespomalí, celková ročná bilancia by mohla prekonať rekordných 181.000 ľudí z roku 2016.



Tento rok prišlo do Talianska po mori najviac migrantov z Guiney, Pobrežia Slonoviny, Egypta a Tuniska. Často sa objavujú správy o prípadoch, keď sa preplnené člny s migrantmi potopia.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie OSN pre migráciu (IOM) je od začiatku roka v Stredozemnom mori nezvestných 2096 ľudí, ktorí sa pravdepodobne utopili. Talianska premiérka Georgia Meloniová v apríli vyhlásila krízu za celoštátny výnimočný stav.



Na európskej úrovni sa Taliansko snaží uzavrieť dohody so severoafrickými krajinami s cieľom, aby sa člny s migrantmi neplavili do Európy.