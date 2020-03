Počet nakazených v Taliansku sa už blíži k 100.000

Rím 29. marca (TASR) - Talianske úrady v nedeľu oznámili, že predĺžia mesiac trvajúce obmedzenie pohybu verejnosti, ktoré má zastaviť šírenie pandémie nového koronavírusu. Počet úmrtí v krajine totiž dosiahol 10.779 a počet nakazených sa blíži k 100.000. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Služba civilnej ochrany v Taliansku, najťažšie zasiahnutej krajiny na svete, hlásila v nedeľu ďalších 756 úmrtí. Počet oficiálne zaznamenaných prípadov ochorenia COVID-19 sa zvýšil o 5217 na 97.689.



Denný nárast prípadov nakazených sa predsa len spomalil na 5,6 percenta - to je najnižší nárast odvtedy, čo talianski predstavitelia začali po prvom úmrtí z 21. februára vyhľadávať prípady nákazy.



V ohnisku pandémie, v regióne okolo severotalianskeho mesta Miláno, kde sa počet prípadov predtým denne zvyšoval, zostal počet Talianov na jednotkách intenzívnej starostlivosti takmer nezmenený.



"Sme svedkami spomaľovania," uviedol virológ Fabrizio Pregliasco z Univerzity v Miláne pre denník Il Corriere della Sera.



"Je to dobré znamenie," dodal virológ.



Prísne obmedzenie pohybu sa má v Taliansku oficiálne skončiť 3. apríla, a hoci je ekonomicky bolestivé, predstavitelia krajiny sú odhodlaní predlžovať do dovtedy, kým sa koronavírus konečne nezastaví.



Minister pre záležitosti regiónov Francesco Boccia vyhlásil, že otázkou pre vládu nie je to, či opatrenie predĺži, ale na ako dlho.