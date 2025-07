Počet nehôd spôsobených alkoholom v Taliansku majú znížiť imobilizéry

Rím 3. júla (TASR) — Vodiči, ktorých v Taliansku prichytili pri jazde pod vplyvom alkoholu, si budú musieť nainštalovať do svojich áut imobilizéry, známe tiež ako alkoholové zámky. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa týmto novým opatrením snaží znížiť počet dopravných nehôd spôsobených alkoholom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry DPA.



Takéto predpisy majú napríklad v USA a Švédsku. Imobilizéry v princípe fungujú ako policajná dychová skúška. Kto chce šoférovať, musí najprv fúknuť do hadičky. Ak nameraná koncentrácia alkoholu v dychu presiahne predtým naprogramovaný limit, systém zabráni naštartovaniu auta.



Inštalácia imobilizéra je možná iba v autorizovanom servise. Obídeniu blokovania má zabrániť plomba.



Podľa najnovších údajov zomrie v Taliansku pri dopravných nehodách ročne približne 3000 ľudí. Veľa z nich zapríčiní alkohol. Povolená úroveň alkoholu v krvi je 0,5 promile, kontroly sú však pomerne zriedkavé, konštatuje DPA.



Vodiči, ktorým v Taliansku namerali 0,8 alebo viac promile si po vrátení vodičského preukazu budú musieť nainštalovať imobilizér na dva roky, pri 1,5 alebo viac promile musia jazdiť s dychovým analyzátorom tri roky. Náklady na montáž sa odhadujú na približne 2000 eur. Ak bude prichytený vodič šoférovať bez imobilizéra, hrozí mu pokuta do výšky 638 eur a odobratie vodičského preukazu.



Odborníci však majú pochybnosti, či sa dá toto opatrenie implementovať tak, ako zamýšľala vláda. Približne pätina áut registrovaných v Taliansku má totiž viac ako 20 rokov a do takýchto vozidiel imobilizéry nie je možné inštalovať.