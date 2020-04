Počet obetí koronavírusu v Taliansku prevýšil 20.000

Rím 13. apríla (TASR) - Počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu v Taliansku prevýšil v pondelok 20.000. V krajine však súčasne už desiaty deň po sebe klesol počet kriticky chorých pacientov, keď sa znižuje miera infekcie, informovala agentúra AFP.



Talianska civilná ochrana hlásila 566 nových úmrtí za posledných 24 hodín, čím sa počet mŕtvych v krajine od začiatku tamojšej epidémie 20. februára zvýšil na 20.465. Horšie na tom sú vo svete už len Spojené štáty s oficiálne 22.154 obeťami na životoch.



Celkový počet nakazených v Taliansku stúpol na 103.616. Nárast oproti predošlému dňu je 3153 infikovaných, to predstavuje len približne 1,9 percenta a najmenej za niekoľko týždňov, uviedla agentúra AP.



V nemocniciach sa aktuálne nachádza 28.023 pacientov, z nich 3260 na jednotkách intenzívnej starostlivosti - výrazne menej než na vrchole 4068 pacientov z 3. apríla.



Počet pacientov v domácej karanténe dosiahol 72.333, čo je percent všetkých pozitívne testovaných osôb. Počet uzdravených sa zvýšil na 35.435, informovala agentúra APA.



V Lombardsku, talianskom epicentre ochorenia COVID-19, sa počet smrteľných obetí zvýšil o 280 na 10.901. V nedeľu to bolo 110 úmrtí za posledných 24 hodín. V tomto regióne pozitívne testovali celkovo 60.314 ľudí.



Stredomorská krajina minulý týždeň predĺžila platnosť prísnych karanténnych opatrení, pôvodne vyhlásených 10. marca, do 3. mája. Rozhodnutie vlády podporili lekári, proti sa však postavili podniky, ktoré pochybujú, že dokážu "prežiť" ďalšie tri týždne nečinnosti.



V utorok v Taliansku na skúšobnej báze budú môcť znova otvoriť okrem iných kníhkupectvá, papiernictvá či predajne oblečenia pre deti. Cieľom je zistiť, ako môžu byť opatrenia sociálneho odstupu bezpečne uplatňované pri postupnom obnovovaní produktívnych aktivít.