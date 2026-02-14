Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TALIANSKO POD VODOU: Prívalové dažde zasiahli juh krajiny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na Sardínii boli v niektorých oblastiach vetrom zničené alebo zaplavené pomarančovníkové a citrusovníkové háje a artičokové polia, ako aj polia, na ktorých sa pestuje zelenina.

Autor TASR
Rím 14. februára (TASR) — Prívalové dažde zasiahli v sobotu južné Taliansko, najmä Sicíliu, Sardíniu a Kalábriu. V Kalábrii bolo po vyliatí rieky Crati v obci Cassano allo Ionio evakuovaných 500 ľudí. Voda zaplavila množstvo domov a okolitých oblastí, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny a značné narušenie dopravy. Hasiči nepretržite zasahovali kvôli zosuvom pôdy a záplavám, informovali agentúra APA a televízia Sky tg24.

Zasiahnuté boli aj regióny Kampánia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzy, Basilicata, Furlansko-Júlske Benátky, Molise, Apúlia, Toskánsko a Umbria.

Predseda regionálnej samosprávy v Kalábrii Roberto Occhiuto zvolal mimoriadne zasadnutie kabinetu, na ktorom požiadal taliansku vládu o vyhlásenie núdzového stavu, čím sa uvoľnili finančné prostriedky určené na obnovu.

Opäť máme obrovské škody. Našťastie nie sú žiadne obete ani nezvestní,“ uviedol Occhiuto.

Silný vietor a dažde viedli za posledné štyri dni na Sardínii k viac ako 1000 výjazdom hasičov. Obzvlášť postihnuté boli provincie Cagliari, Sassari a Nuoro. V dedine Camedda bolo zachránených päť ľudí, ktorých od okolia odrezala rozvodnená rieka.

Južné Taliansko v posledných týždňoch opakovanie zasiahli silné dažde. Rozvodnená rieka Amato podmyla v Kalábrii časť železničnej trate medzi Cosenzou a Catanzarom, ktorá je mimo prevádzky od roku 2009 a na jej znovuotvorenie boli vyčlenené finančné prostriedky.

