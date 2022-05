Taliansko podporuje vstup Fínska a Švédska do NATO

Berlín/Rím 13. mája (TASR) - Taliansko rozhodne podporuje snahu Fínska a Švédska vstúpiť do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu. Uviedol to v piatok taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio, ktorý sa zúčastnil na stretnutí šéfov diplomacií krajín G7 v Berlíne. TASR správu prevzala od agentúry ANSA.



"My Taliani veľmi radi privítame tieto dve krajiny v tejto veľkej aliancii, ktorá bráni svoje členské štáty a ktorá už desaťročia garantuje mier," povedal Di Maio novinárom v hlavnom meste Nemecka.



Fínsko vo štvrtok uviedlo, že sa bude bezodkladne snažiť pripojiť sa k Aliancii. Podľa agentúry Reuters by malo Švédsko nasledovať príklad svojho suseda zrejme v pondelok.



Šéf talianskej diplomacie v Berlíne ďalej uviedol, že ruská vojna na Ukrajine môže spôsobiť "svetovú vojnu o chlieb". V tejto súvislosti predstavil iniciatívu Talianska a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) na riešenie potravinovej krízy v Stredozemnom mori. V súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedol, že sú potrebné rozhovory medzi "najvýznamnejšími medzinárodnými aktérmi", aby sa podporil mierový proces.