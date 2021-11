Talianska polícia odhalila zločineckú sieť z Nigérie

Rím 22. novembra (TASR) - Talianski vyšetrovatelia odhalili zločineckú sieť ľudí podozrivých z prania špinavých peňazí a z kupliarstva so ženami, ktorí pochádzajú z Nigérie. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Finančná polícia zatkla v pondelok ráno 40 ľudí zo spomínanej západoafrickej krajiny.



Zadržaní sú okrem iného obvinení z nútenia mladých Nigérijčaniek na prostitúciu.



Údajní páchatelia nalákali ženy na vyhliadku, že budú v Taliansku pracovať a zaplatia im aj náklady na cestu. Ženy boli po príchode do Talianska psychicky týrané a niektoré sa museli podrobiť "strašným rituálom vúdú", dodala polícia.



Sieť bola podľa polície aktívna na Sardínii okolo hlavného mesta ostrova Cagliari, takisto v regióne Piemont v oblasti jeho metropoly Turín a v regióne Emilia-Romagna, konkrétne v oblasti mesta Ravenna. Sieť sa tam rozšírila z Nigérie cez Líbyu a Nemecko.



Štyridsaťjeden žien bolo donútených na prostitúciu a deväť na žobranie.



Páchatelia robili prevody ziskov zo zahraničia cez systém hawala, ktorý presúva peniaze cez medzinárodné hranice mimo oficiálneho bankového systému.



Podľa vyšetrovateľov bolo do Nigérie presunutých takmer 11,4 milióna eur.