UŠIEL SMRTI: Polícia zachránila 92-ročného muža, uviazol v koľajisku

Rím 20. júla (TASR) - Talianska polícia v pondelok zachránila 92-ročného dôchodcu, ktorý po vystúpení z vlaku v Ríme uviazol v koľajisku. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra DPA.



Dôchodca sa pokúšal prejsť cez koľaje, no potkol sa a spadol do diery vedľa vlakovej výhybky na železničnej stanici Tiburtina. Objavili ho policajti, ktorí na stanici hliadkovali a počuli "veľmi slabý hlas" volajúci o pomoc.



Muž podľa vyhlásenia polície pricestoval zo severotalianskeho mesta Rovereto, aby sa v Ríme stretol so svojím synom. Z vlaku však omylom v vystúpil na nesprávnej stanici a následne spadol do koľajiska.



Polícia na dôchodcu dávala pozor, pokiaľ poňho neprišiel syn.