Talianska polícia zadržala 55 ľudí podozrivých z členstva v mafii

Rím 12. marca (TASR) - Talianska polícia zadržala v rámci operácie proti organizovanému zločinu 55 ľudí podozrivých z napojenia na sicílsku mafiu. Obviňujú ich z vydierania, obchodovania s drogami a držby zbraní, oznámila v utorok talianska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Polícia vykonala razie predovšetkým v okolí sicílskeho mesta Caltanissetta, no i v iných častiach Talianska. Do rozsiahlej operácie sa zapojilo približne 500 príslušníkov polície. "Dnešná operácia je mimoriadne dôležitá nielen z pohľadu kvantity, ale aj kvality," povedal novinárom Salvatore De Luca z prokuratúry v Caltanissette.



Najznámejšou a najaktívnejšou sicílskou mafiou je Cosa Nostra. No na tomto talianskom ostrove pôsobí aj niekoľko menších zločineckých skupín, ako napríklad Stidda, pripomína DPA.



Operácia talianskej polície sa zamerala na sicílske mesto Gela, kde sa dve veľké mafiánske rodiny spojili so Stiddou, aby spoločne organizovali obchod s drogami. Tieto rodiny údajne použili nelegálne nadobudnuté financie na výstavbu niekoľkých skleníkov na pestovanie marihuany. Drogy následne v danej oblasti predávali alebo ich vymieňali s kalábrijskou mafiou Ndrangheta za kokaín.



De Luca však uviedol, že najviac znepokojujúce sú zbrane, ktoré mali podozriví v držbe. "Výsledkom je, že Cosa Nostra, ktorá podniká, obchoduje s drogami, má značný arzenál zbraní a je pripravená zabíjať, aby demonštrovala svoju silu," vyhlásil.