Talianska polícia zatkla tri osoby pracujúce pre mafiu 'Ndrangheta

Rím 20. februára (TASR) – Finančná správa v prístave Gioia Tauro v talianskej Kalábrii zadržala dvoch colníkov a jedného zamestnanca prepravnej spoločnosti pre podozrenie z pašovania drog. TASR správu prebrala od agentúry ANSA.



Troch zadržaných obvinili z účasti na medzinárodnom obchodovaní s drogami v prospech kalábrijskej mafie 'Ndrangheta. Policajné riaditeľstvo boja proti mafii (DDA) v Kalábrii a Europol v tomto prípade vyšetruje sedem osôb, medzi nimi aj tretieho colníka, ktorého zatkli počas inej operácie v roku 2022.



Colníci mali upravovať v prospech mafie doklady k nákladu, ktorý prichádzal do prístavu. Zamestnanci finančnej správy počas vyšetrovania vystopovali päť zásielok kokaínu, ktoré do prístavu dorazili od júna 2020 do októbra 2022. Zásielky celkovo obsahovali tri tony kokaínu, úrady zhabali približne 2,7 tony.



'Ndrangheta sa podľa odborníkov stala najmocnejšou talianskou mafiou, pretože ovláda európsky trh s kokaínom.