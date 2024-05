Tajani: Porovnávanie Izraela a Hamasu je neprijateľné

Rím 21. mája (TASR) - Porovnávanie Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas je neprijateľné a absurdné. Vyhlásil to v utorok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani po tom, čo hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan požiadal o vydanie zatykačov na predstaviteľov Izraela i Hamasu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Stavanie Hamasu a Izraela na rovnakú úroveň je absolútne neprijateľné - ide o lídrov teroristickej skupiny, ktorá začala vojnu v Pásme Gazy zmasakrovaním nevinných občanov, a lídrov vlády zvolenej Izraelčanmi," uviedol Tajani pre taliansky denník Corriere della Sera.



Šéf diplomacie Talianska, ktoré v súčasnosti predsedá skupine G7, označil zároveň porovnávanie lídrov Hamasu a Izraela za absurdné a vyzval na opatrnosť pri legitimizácii protiizraelských postojov. "Mohlo by to viesť k podnecovaniu antisemitských javov," upozornil Tajani.



Khan v pondelok oznámil, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov Hamasu: Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju. Argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.