Taliansko potvrdilo prípad akútnej detskej hepatitídy nejasného pôvodu

Rím 22. apríla (TASR) - Prípad akútnej hepatitídy nejasného pôvodu zaznamenali v Taliansku u štvorročného dieťaťa. Pacienta z toskánskeho mesta Prato previezli na pediatrickú kliniku v metropole Rím, potvrdili v piatok toskánske zdravotnícke zdroje. Informovala o tom agentúra APA.



Stav dieťaťa je vážny a nevylučuje sa ani možnosť transplantácie pečene.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v Škótsku 5.apríla zaznamenali desať prípadov akútnej hepatitídy u doposiaľ zdravých detí vo veku od desiatich mesiacov do piatich rokov.



Jedno z detí malo prvé symptómy v januári, ďalšie v marci. Príznakmi sú problémy žalúdka a hrubého čreva i žltačka, vysvetľuje APA. Akútnu hepatitídu s vysokými hodnotami pečeňových enzýmov zistili u detí po prevoze do nemocnice.



Iba o tri dni neskôr, 8. apríla, sa v Británii vyskytlo už 74 prípadov – všetky u detí do desať rokov. U šiestich detí bude pravdepodobne potrebná transplantácia pečene.



Na budúci týždeň v utorok sa situáciou bude zaoberať aj Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Popri nezvyčajných prípadoch hepatitídy sa bude venovať výskytu COVID-19 a salmonelózy v čokoládových výrobkoch.