Taliansko povolí iba demonštrácie v sede, aj to mimo centier miest

Rím 9. novembra (TASR) - V Taliansku budú povolené iba demonštrácie v sede, a to mimo centier miest. Avizovala to v utorok talianska vláda v reakcii na niekoľkotýždňové protesty proti covidpasom vo viacerých mestách krajiny, informovala agentúra APA.



Vláda okrem toho ohlásila aj sprísnenie kontrol covidpasov. Organizátorom podujatí, kde sa nebudú dodržiavať protiepidemické opatrenia vrátane rozostupov a rúšok, budú hroziť vysoké pokuty.



"Platné opatrenia musia ostať zachované a ľudí treba povzbudzovať k očkovaniu. Nemôžeme si dovoliť riskovať, že tu budeme mať znova stav núdze, ako je to v iných krajinách EÚ. V stávke je verejné zdravie a hospodárstvo krajiny," vyhlásil námestník ministra vnútra Carlo Sibilia.



Šéf polície v prístavnom meste Terst minulý týždeň zakázal až do konca roka demonštrácie na hlavnom námestí Piazza Unit d'Italia a jeho okolí. Urobil tak v reakcii na pretrvávajúce protesty a rastúci počet nakazených v meste.



V Terste, Miláne a ďalších talianskych mestách sa už štyri mesiace konajú pravidelné sobotňajšie protesty proti povinným covidpasom.



"Tieto demonštrácie spôsobujú, že obchodníci v centrách miest strácajú až 30 percent obratu," sťažoval sa prezident zväzu obchodu Confcommercio Carlo Sangalli. Pouličné protesty označil za "neprijateľné".