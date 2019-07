Taliansko povolí vylodenie 16 migrantom z lode pobrežnej stráže

Talianske ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že ide o 16 neplnoletých osôb vo veku 15 - 17 rokov.

Rím 29. júla (TASR) - Taliansko povolí vylodenie 16 migrantom z lode Gregoretti patriacej talianskej pobrežnej stráži, ktorá kotví v sicílskom prístave Augusta, informovala v pondelok agentúra DPA.



Talianske ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že ide o 16 neplnoletých osôb vo veku 15 - 17 rokov. Úrady počas víkendu povolili vylodenie ďalším štyrom osobám - tehotnej žene, jej manželovi a dvom deťom.



Taliansko vyhlásilo, že ostatným migrantom nepovolí opustiť loď, kým nedostane od Európskej komisie (EK) potvrdenie, že migranti budú prevezení do ostaných členských krajín EÚ.



Šestnásti mladiství podľa AFP loď už opustili.



Skupinu 135 migrantov najprv vo štvrtok vyzdvihla talianska rybárska loď približne 90 kilometrov od Malty a neskôr ich prevzalo plavidlo talianskej pobrežnej stráže.



Podľa slov hovorcu nemeckého ministerstva vnútra Berlín "Európskej komisii v piatok naznačil, že je pripravený prevziať časť týchto migrantov", uviedla agentúra AFP. Presný počet však nešpecifikoval.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini odmieta povoliť humanitárnym záchranárskym lodiam vstup do talianskych prístavov, čo vyúsťuje do desiatok patových situácií. Salvini od iných štátov EÚ žiada, aby znášali náklady a bremeno starostlivosti o migrantov zachránených v Stredozemnom mori.