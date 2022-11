Taliansko povolilo zakotvenie troch lodí s utečencami

Catania 8. novembra (TASR) - Záchranárska loď Rise Above s 89 utečencami na palube dostala od talianskych úradov povolenie zakotviť v meste Reggio Calabria. Podľa predbežného plánu by sa na pevninu mali vylodiť všetci pasažieri aj členovia posádky. V utorok o tom informovala nemecká mimovládna organizácia Lifeline. TASR správu prevzala z agentúr ANSA a AFP.



Aj dve ďalšie plavidlá – Geo Barents a Humanity 1 – dostali cez víkend povolenie na zakotvenie v prístave v sicílskej Catanii. Na pevninu sa však mohlo vylodiť len približne 500 utečencov; úrady ďalším 250 osobám vstup na talianske územie na základe nariadení tamojšej novej krajne pravicovej vlády nepovolili.



Organizácia Lifeline vyhlásila, že rozhodovanie o tom, kto sa môže a kto nemôže vylodiť na pevninu, je protizákonné, a upozornila i na nevyhovujúce podmienky, ktoré na palubách lodí panujú.



Agentúra AFP pripomína, že záchranárske lode mimovládnych organizácií často zachraňujú migrantov z preplnených a pretekajúcich plavidiel, ktorými sa snažia dostať zo severnej Afriky do Európy. Dodáva, že Taliansko je terčom kritiky preto, lebo vylodenie povoľuje len tým najzraniteľnejším pasažierom.



"Správame sa ľudsky, ale zároveň v súlade s našimi princípmi," reagoval na kritiku taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi. Uviedol tiež, že sa snaží tento problém vyriešiť na európskej úrovni.



Nová talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej prisľúbila, že zastaví prílev desiatok tisícov utečencov, ktorí do Talianska každoročne prichádzajú.