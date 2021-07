Taliansko povolilo zakotviť na Sicílii záchrannej lodi s 572 migrantmi

Rím 9. júla (TASR) - Talianske úrady povolili vo štvrtok večer zakotviť v meste Augusta na Sicílii lodi Ocean Viking prevádzkovanej charitatívnou organizáciou SOS Méditerranée s 572 migrantmi na palube. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ocean Viking dostala tento večer od talianskych námorných úradov dlho očakávanú správu: 572 přeživších sa môže vylodiť v Auguste na Sicílii," informovala SOS Méditerranée na Twitteri.



K oznámeniu došlo krátko po tom, ako organizácia požiadala členské krajiny EÚ o povolenie zakotviť lodi Ocean Viking v niektorom z ich prístavov. Informovala pritom, že migrantom na lodi sa už v piatok minú zásoby potravín.



Medzi migrantmi na lodi je 369 takých, ktorých zachránili v nedeľu 4. júla z veľkého dreveného a plavby neschopného člna. Tento čln vyplával z Líbye a v Stredozemnom mori mu hrozilo potopenie.



"S takými veľkými plavby neschopnými drevenými člnmi, ktoré vyplávali z pobrežia Líbye, sa naše tímy nestretli už niekoľko rokov," uviedla na margo tejto záchrannej akcie SOS Méditerranée.



Od začiatku leta sa zvýšil počet migrantov, ktorí sa snažia cez Stredozemné more doplaviť do Európy. Deje sa tak aj v dôsledku dobrého počasia a pokojnejšieho mora, ktoré im takúto plavbu uľahčujú. Zároveň však stúpol aj počet tých, ktorí pri snahe doplaviť sa do Európy prišli o život alebo sú nezvestní, uvádza AFP.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo v tomto roku pri pokusoch dostať za zo severnej Afriky do Európy už viac ako 880 migrantov.



SOS Méditerranée obviňuje krajiny EÚ z toho, že koordinované pátracie a záchranné akcie zanedbávajú v snahe odradiť tak migrantov z konfliktom zmietanej Líbye od takýchto plavieb.