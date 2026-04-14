Taliansko pozastavuje obnovovanie dohody o obrane s Izraelom
V utorok to na podujatí vo Verone oznámila talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Autor TASR
Rím 14. apríla (TASR) - Talianska vláda sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla pozastaviť automatické predlžovanie obrannej dohody s Izraelom, ktorej súčasťou je výmena vojenského vybavenia a spolupráca pri technologickom výskume.
V utorok to na podujatí vo Verone oznámila talianska premiérka Giorgia Meloniová. Na jej vyjadrenie upozornili agentúry AFP a ANSA, informuje TASR.
V utorok to na podujatí vo Verone oznámila talianska premiérka Giorgia Meloniová. Na jej vyjadrenie upozornili agentúry AFP a ANSA, informuje TASR.