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Taliansko požiadalo Európsku komisiu o 8 miliárd eur z programu SAFE
Minister obrany Guido Crosetto ako významný predstaviteľ Meloniovej strany Bratia Talianska využitie programu výrazne podporuje.
Autor TASR
Rím 26. augusta (TASR) - Talianska vláda požiadala Európsku komisiu (EK) o osem miliárd eur z úverového obranného nástroja SAFE (Security Action for Europe). S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v stredu informovali agentúry Reuters a ANSA. Rím mohol v rámci programu požiadať až o 14,9 miliardy eur, píše TASR.
Cieľom nástroja SAFE je posilniť obranné kapacity Únie a pomôcť členským štátom plniť nové, ambicióznejšie ciele NATO v oblasti výdavkov na obranu. Celková hodnota nástroja dosahuje 150 miliárd eur.
Rím podľa zdrojov zaslal Európskej komisii list, ktorým formálne požiadal o prístup k finančným prostriedkom. Rozhodnutiu predchádzali spory vo vládnej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej, pretože výhrady voči využitiu tohto nástroja opakovane vyjadrovala strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho.
Zvyšovanie výdavkov na obranu je podľa prieskumov verejnej mienky v Taliansku vo všeobecnosti nepopulárne. Vláda zároveň čelí tlaku opozície, aby obmedzené rozpočtové možnosti využila na zmiernenie dosahov rastúcich cien energií spôsobených konfliktom medzi USA a Iránom.
Minister obrany Guido Crosetto ako významný predstaviteľ Meloniovej strany Bratia Talianska využitie programu výrazne podporuje. Nástroj SAFE umožňuje Rímu financovať plánované výdavky pri nižšej úrokovej sadzbe, než akú by musel platiť na finančnom trhu.
Nástroj SAFE schválila EÚ v máji 2025 v rámci úsilia o posilnenie európskej obrannej pripravenosti do roku 2030. Členským štátom poskytuje úvery v celkovej hodnote až 150 miliárd eur na investície do obrany v rámci spoločného obstarávanie a posilnenia európskeho obranného priemyslu. Slovensko by malo z programu získať 2,31 miliardy eur.
Cieľom nástroja SAFE je posilniť obranné kapacity Únie a pomôcť členským štátom plniť nové, ambicióznejšie ciele NATO v oblasti výdavkov na obranu. Celková hodnota nástroja dosahuje 150 miliárd eur.
Rím podľa zdrojov zaslal Európskej komisii list, ktorým formálne požiadal o prístup k finančným prostriedkom. Rozhodnutiu predchádzali spory vo vládnej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej, pretože výhrady voči využitiu tohto nástroja opakovane vyjadrovala strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho.
Zvyšovanie výdavkov na obranu je podľa prieskumov verejnej mienky v Taliansku vo všeobecnosti nepopulárne. Vláda zároveň čelí tlaku opozície, aby obmedzené rozpočtové možnosti využila na zmiernenie dosahov rastúcich cien energií spôsobených konfliktom medzi USA a Iránom.
Minister obrany Guido Crosetto ako významný predstaviteľ Meloniovej strany Bratia Talianska využitie programu výrazne podporuje. Nástroj SAFE umožňuje Rímu financovať plánované výdavky pri nižšej úrokovej sadzbe, než akú by musel platiť na finančnom trhu.
Nástroj SAFE schválila EÚ v máji 2025 v rámci úsilia o posilnenie európskej obrannej pripravenosti do roku 2030. Členským štátom poskytuje úvery v celkovej hodnote až 150 miliárd eur na investície do obrany v rámci spoločného obstarávanie a posilnenia európskeho obranného priemyslu. Slovensko by malo z programu získať 2,31 miliardy eur.