Salvini: Práce na Moste cez Messinský prieliv sa začnú do leta

Rím 17. apríla (TASR) - Práce na Messinskom moste spájajúcom Sicíliu s kontinentálnym Talianskom sa začnú v lete, uviedol taliansky minister dopravy a infraštruktúry Matteo Salvini v stredu po tom, ako rezort životného prostredia v utorok požiadal dodávateľskú spoločnosť o vysvetlenie 239 častí tohto projektu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



Salvini dôrazne presadzuje jeho výstavbu. Pôjde o najdlhší visutý most na svete, o ktorom uvažovali viaceré talianske stredopravicové vlády, ale ktorý sa nikdy nezačal stavať pre obavy týkajúce sa životného prostredia, prenikania mafie, seizmickosti a vysokých nákladov. Cena mosta v súčasnosti predstavuje 14,6 miliardy eur, čo je približne jedno percento talianskeho HDP, a jeho uvedenie do prevádzky je naplánované na koniec ďalšieho desaťročia.



"Idem rovno dopredu a spolieham sa na to, že spoločnosť Stretto di Messina poskytne odpovede na všetky pripomienky ostatných ministerstiev do 30 dní. Opakujem, že cieľom je začať práce do leta 2024," povedal Salvini na iniciatíve o verejných zákazkách, ktorú zorganizovala spoločnosť Confcooperative Lavoro e Servizi. "Spolieham sa na to, že Taliansko bude vzorom rozvoja, rastu a inžinierstva," dodal Salvini, ktorý je zároveň vicepremiérom.



Most cez Messinský prieliv (Ponte sullo stretto di Messina), ako znie jeho oficiálny názov, bude mať celkovú dĺžku 3,6 kilometra, čistú výšku nad hladinou 76 metrov a jeho pylóny budú vysoké 382,6 metra. Bude mať šesť jazdných pruhov a dva núdzové pruhy, ako aj dve železničné trate a dve záložné koľajové dráhy.