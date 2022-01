Pravicové strany podporili Berlusconiho prezidentskú kandidatúru

Rím 14. januára (TASR) - Talianske pravicové strany v piatok potvrdili, že si želajú, aby sa novým talianskym prezidentom stal Silvio Berlusconi. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, v ktorom zároveň avizovali, že pre Berlusconiho kandidatúru budú hľadať širokú podporu medzi zákonodarcami, ktorí prezidenta volia. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Lídri koalície sa zhodli na tom, že Silvio Berlusconi je tou správnou osobou na zastávanie tohto vysokého postu v týchto ťažkých časoch," povedali lídri strán po spoločnom stretnutí, ktoré v piatok absolvovali v Berlusconiho vile v Ríme.



Dohodu uzavreli nacionalistická stana Bratia Talianska vedená Giorgiou Meloniovou a pravicovo-populistická strana Liga Mattea Salviniho s Berlusconiho stredopravicovou stranou Vpred Taliansko (Forza Italia).



Stredoľavicová Demokratická strana (PD), ktorá Berlusconiho kandidatúru na prezidentský post kategoricky odmietla podporiť, uviedla, že je zo spoločného rozhodnutia týchto strán "sklamaná a znepokojená".



Taliansky prezident je volený v tajnom hlasovaní, na ktorom sa podieľa približne 1000 senátorov, poslancov a zástupcov 20 talianskych regiónov. Hlasovať začnú 24. januára. Kandidát na prezidenta musí získať dve tretiny hlasov v prvých troch kolách, avšak v štvrtom a každom nasledujúcom kole mu k víťazstvu stačí nadpolovičná väčšina.



Ani jeden z dvoch hlavných politických blokov však nemá dostatočnú podporu naprieč politickým spektrom, aby dokázal presadiť svojho kandidáta. PD tak všetky strany vyzvala, aby sa pokúsili dosiahnuť konsenzus na nejakom kandidátovi, ktorý však nebude tak kontroverzne vnímaný ako 85-ročný Berlusconi.



Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré disponuje najväčším počtom zákonodarcov, v piatok zopakovalo, že nikdy nebude môcť podporiť Berlusconiho, ktorého v minulosti usvedčili z daňových podvodov a ktorý stále čelí súdnemu procesu súvisiacemu s jeho sexuálnymi večierkami.



Berlusconi by vo voľbe mohol znamenať hrozbu pre potenciálne získanie prezidentského kresla súčasným talianskym premiérom Mariom Draghim. Stredopravicové strany v piatkovom spoločnom vyhlásení zároveň premiéra vyzvali, aby otvorene povedal, či sa o tento mandát plánuje uchádzať, keďže zatiaľ to len neoficiálne naznačil.



Hoci v súčasnosti neexistujú na tento post žiadni oficiálni kandidát, Berlusconi vedie v zákulisí neúnavnú kampaň snažiac sa zákonodarcov presvedčiť, aby volili práve jeho, uvádza Reuters.



Agentúra AFP však píše, že podľa mnohých politických komentátorov nemá tento starnúci a v posledných rokoch aj chorľavý politik na zvolenie žiadnu šancu.